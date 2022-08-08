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Общество8 августа 2022 11:12

Барнаульцев синоптики предупредили о грязном воздухе в ближайшие стуки

Режим «черного неба» продлится до 16:00 9 августа
Антонина Лышова
Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе

Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле ожидается режим так называемого «черного неба» в ближайшие сутки. Об этом предупреждают в Гидрометцентре. Он продлится с 16:00 8 августа до 16:00 9 августа.

- Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, - уточняют в Гидрометцентре.

Отметим что в Алтайском крае завтра, 9 августа, ожидается до +30 градусов, в Барнауле – до + 29 градусов. Преимущественно без осадков.

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