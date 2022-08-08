Барнаульцев синоптики предупредили о грязном воздухе в ближайшие стуки

Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле ожидается режим так называемого «черного неба» в ближайшие сутки. Об этом предупреждают в Гидрометцентре. Он продлится с 16:00 8 августа до 16:00 9 августа.
- Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, - уточняют в Гидрометцентре.
Отметим что в Алтайском крае завтра, 9 августа, ожидается до +30 градусов, в Барнауле – до + 29 градусов. Преимущественно без осадков.
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