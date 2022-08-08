В Алтайском крае на руднике умер 35-летний рабочий

Расследование уголовного дела продолжается Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Змеиногорском районе Алтайского края на территории Корбалихинского рудника погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 217 УК РФ. Об этом сообщает региональный Следком.

По данным ведомства, ЧП произошло 5 августа. Мужчину травмировало во время выполнения работ фрагментом горной породы. От травм он скончался на месте.

- В настоящее время следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также должностные лица предприятия, в чьи обязанности входит контроль за соблюдением требований безопасности при производстве опасного вида работ. Расследование уголовного дела продолжается, - пишет ведомство.

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