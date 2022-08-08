На Алтае пожарные спасли из тайги потерявшую речь женщину

Обычная машина не могла проехать по тайге Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Заринском районе пожарные спасли из леса женщину, которой стало плохо. У пенсионерки была высокая температура, сельчанка перестала разговаривать, сообщает региональное управление МЧС.

5 августа пять взрослых и трое детей отправилась на отдых в тайгу. От села Березовка Первомайского района на электричке они доехали до станции Тягун, а затем тем же способом до станции Тогуленок Заринского района. После этого пешком около двух часов добирались до таежной избушки, которая называется «Скворечник».

На следующий день, 6 августа пожилая женщина заболела. Она перестала разговаривать и реагировать на окружающих, поднялась высокая температура. Ее сын пешком вернулся на станцию Тогуленок, где была мобильная связь, и позвонил по номеру 112.

Вскоре к женщине из Заринска выехала машина скорой помощи, но по тайге обычный автомобиль проехать не смог, и на помощь направились пожарные с техникой высокой проходимости.

– Пожарный Руслан Погорелов и водитель Василий Скобкарев, находящиеся на дежурных сутках, на пожарном автомобиле пробились сквозь тайгу к женщине и уже в полдень доставили ее до станции Тягун, – отметили в ведомстве

На станции пенсионерку передали медикам, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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В региональном управлении МЧС напоминают, что собираясь в лес в поход или за грибами и ягодами, следует предупредите родных о том, когда планируете вернуться.

– Прежде чем отправиться в лес, на рыбалку или охоту, послушайте прогноз погоды. Будет разумно отложить поход в лес, если погодные условия неблагоприятны. Чтобы не заблудиться в лесу, но быть готовым к этому, всегда имейте при себе заряженный сотовый телефон, необходимый запас воды и питания, – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, нужно захватить с собой нож, спички в сухой коробочке и часы. В случае хронической болезни не стоит забывать о лекарствах.

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