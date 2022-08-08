В Алтайском крае 8 августа синоптики прогнозируют до +29 градусов

Преимущественно без осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 8 августа температура воздуха составит от +24 до +29 градусов. Об этом сообщают в Гидрометцентре.

- Преимущественно без осадков, по северу и северо-западу кратковременные дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман, - уточняют в Гидрометцентре.

Ветер будет дуть северный, 4-9 м/с, местами его порывы могут достигать до 14 м/с. В Барнауле синоптики прогнозируют до +28 градусов. Осадков не ожидается.

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