В Барнауле легковушка вылетела на трамвайные пути, потому что водителю стало плохо

Скриншот публикации в телеграм-канале "Барнаул №1"
В Барнауле вчера вечером, 7 августа, легковой автомобиль вылетел на трамвайные пути, потому что водителю стало плохо. Об этом сообщает телеграм-канал “Барнаул №1”.
- Легковушка выскочила на трамвайные пути в Барнауле накануне вечером. Причиной стало плохое самочувствие водителя, - пишут в телеграм-канале.
Известно, что ДТП произошло на улице Малахова в районе дома №177. Пострадавших в аварии нет, сильно повреждена машина. Ранее мы писали, что в автомобилист в Барнауле не справился с управлением и вылетел на клумбу.
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О возможных пострадавших не сообщается (подробнее)