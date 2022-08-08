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Происшествия8 августа 2022 3:41

В Барнауле легковушка вылетела на трамвайные пути, потому что водителю стало плохо

Пострадавших нет
Антонина Лышова
Скриншот публикации в телеграм-канале "Барнаул №1"

Скриншот публикации в телеграм-канале "Барнаул №1"

В Барнауле вчера вечером, 7 августа, легковой автомобиль вылетел на трамвайные пути, потому что водителю стало плохо. Об этом сообщает телеграм-канал “Барнаул №1”.

- Легковушка выскочила на трамвайные пути в Барнауле накануне вечером. Причиной стало плохое самочувствие водителя, - пишут в телеграм-канале.

Известно, что ДТП произошло на улице Малахова в районе дома №177. Пострадавших в аварии нет, сильно повреждена машина. Ранее мы писали, что в автомобилист в Барнауле не справился с управлением и вылетел на клумбу.

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О возможных пострадавших не сообщается (подробнее)