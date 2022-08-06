В Барнауле провели пластическую операцию попавшему под комбайн косуленку

Операция прошла успешно Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В Барнауле ветеринарный врач Артем Кучер провел операцию детенышу сибирской косули, который случайно попал под комбайн. Об этом сообщает минприроды Алтайского края.

Косуленок случайно попал под косилку в Усть-Калманском районе. Комбайнер не сразу заметил малыша в высокой траве, но когда увидел его, то смог остановить машину и животное выжило.

- Благодаря быстрому реагированию заготовителей и фермера детеныш был доставлен в Барнаул в ветеринарную клинику Артема Кучера «Добрый доктор», - отмечают в минприроде края.

Чтобы узнать степень повреждений, в краевой столице малышу сделали рентген, а вскоре провели операцию. Благодаря помощи ветврача, косуленок сможет двигаться.

– Была проведена пластическая операция по подшиванию ахиллова сухожилия у малыша сибирской косули. Возникли некоторые сложности, как выяснилось по рентгенологическому исследованию, у животного полностью отсутствует пяточная кость. Пришлось помыслить и потрудиться, чтобы все подшить, – рассказал Артем Кучер.

Он добавил, что операция прошла успешно и малыш перенес ее достаточно хорошо. Впереди детеныша косули ждет реабилитация.

Напомним, ранее мы сообщали, что 13 марта в Камне-на-Оби полицейские и местные жители провели необычную спасательную операцию – они помогли испуганной косуле, которая вышла к людям. Утром дикое животное во дворе своего дома обнаружил один из каменцев. Он снял незваного гостя на видео, но вскоре после этого зверь испугался лая собак, перепрыгнул через забор и убежал. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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