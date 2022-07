Два оркестра выступят на фестивале Because of The Beatles в Алтайском крае

Малая сцена фестиваля будет работать с 14 до 17 часов, большая - с 17 до 24 часов Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

16 июля на «Бирюзовой Катуни» проходит фестиваль Because of The Beatles. Впервые там выступят два оркестра, сообщает пресс-служба правительства региона.

Свои версии песен ливерпульской четверки сыграют Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов «Сибирь» имени Евгения Борисова под управлением заслуженного артиста России Николая Комиссарова, а также Барнаульский духовой оркестр под управлением Александра Онищенко.

- Гостей ждет 10-часовой музыкальный марафон. Малая сцена фестиваля будет работать с 14 до 17 часов, большая - с 17 до 24 часов, - отметили организаторы.

Добавим, что на большой сцене фестиваля выступят различные группы, среди которых Street Fiddlers.

