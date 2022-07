Фестивали и не только: где в июле отдохнуть в Алтайском крае

Программа второго месяца лета - насыщенная Фото: Олег УКЛАДОВ

В июле культурная жизнь в Алтайском крае будет насыщенной – в регионе пройдет множество мероприятий. Среди них фестивали, флешмоб и другое. Подробнее об этом рассказали в Алтайтурцентре.

Петров день на Чарыше

С 13 по 16 июля состоится праздник русского фольклора в Чарышском районе. Несколько дней на поляне в предгорьях будут звучать старинные песни, гости станут водить хороводы, осваивать народные ремесла.

Также будет возможность славиться на рафтах по Чарышу, заняться скалолазанием и даже выучить приемы русских единоборств. На фестивале готовят блюда традиционной кухни, живут в палаточном лагере. Среди участников фольклорно-этнографические коллективы Урала и Сибири, а также любители народных традиций.

Место: Чарышский район, берег реки Чарыш в урочище Усть-Теплая / турбаза «Зазубра» (20 км от села Чарышское в сторону села Сентелек).

На Завьяловских озерах

16 июля пройдет летний фестиваль на целебных Завьяловских озерах. Гостей ждет праздничная программа, спортивные игры, соревнования, дискотека и салют.

– Многогранный праздник придется по душе творческим людям, поклонникам спорта и любителям активного отдыха. Мастер-классы, фотозоны, ярмарки народного мастерства, дискотека и много яркого солнца разнообразит летний отдых», – подчеркнули в Алтайтурцентре.

Место: Завьяловский район, кемпинг «Соленое озеро»

Because of the Beatles

16 июля на главной сцене «Бирюзовой Катуни» сибирские рокеры и джазмены исполнят каверы хитов великиой группы The Beatles в различных стилях. Всего ожидается более 10 групп из разных городов. Здесь же можно будет купить тематические сувениры, сфотографироваться с ростовыми куклами «битлов» и участвовать конкурсах. Гостям обещают атмосферу 1960-х годов.

Место: Алтайский край, Алтайский район, особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь»

Шукшинские дни на Алтае

С 19 по 23 июля в Алтайском крае пройдут «Шукшинские дни на Алтае». Традиционно география фестиваля будет включать в себя разные города Алтайского края. Одна и особенностей программы фестиваля в этом году - увеличение числа кинопрограмм и кинопоказов. Вместе с программами полного и короткого метра, которые также сохраняются в составе Шукшинского фестиваля, запланированы две спецпрограммы. Это ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского с участием киноведа Андрея Апостолова и спецпрограмма фильмов Натальи Бондарчук, которые представит актриса Мария Бурляева

Среди почетных гостей фестиваля - актрисы Ирина Муравьева и Олеся Судзиловская. После заключительной программы на горе Пикет пройдет концерт группы Варвары Визбор.

Место: Барнаул, Бийск, Бийский район, село Сростки

Флешмоб на Яровом

23 июля на озере Большое Яровое устроят массовое лежание «звездочкой». Это флешмоб дважды вошел в Книгу рекордов России и объединяет более двух тысяч отдыхающих.

Также гостей ждут конкурсы, детские и взрослые шоу-программы, фестиваль красок, спортивные соревнования, вечерний концерт

Место: Алтайский край, Славгородский район, озеро Большое Яровое, курортный комплекс «Причал»

Всэ будэ смачно!

23 июля пройдет фестиваль вареника, на котором гостей кормят десятками вариаций самого известного национального блюда и другими вкусностями. Также в программе кокнурсы, мастер-классы и многое другое.

Место: Алтайский край, Романовский район, с. Романово

«Крылья Сибири»

23 июля пройдет зрелищное авиашоу. Гости увидят электронные и бензиновые модели самолетов, вертолеты и планеры. На фестиваль приезжают авиамоделисты из городов и районов Алтайского края, Сибири и Казахстана. В программе – выставка летательных аппаратов, демонстрационные полеты и не только

Кроме того, пройдет концерт с дискотекой. В финале небо озарит фейерверк.

Место: Ребрихинский район, с. Ребриха

