В Барнауле полыхали два частных дома на улице Тюленина

Площадь пожара составила 200 квадратов Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле сегодня ночью, 15 июля, горели два частных дома на улице Тюленина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Пожарные ликвидировали возгорание.

Известно, что из-за плотной застройки была угроза распространения огня. Площадь пожара составила 200 квадратов. Пострадавших нет.

- К работе были привлечены значительные силы и средства барнаульского пожарно-спасательного гарнизона: более 30 человек личного состава, 9 ед. техники. Звенья газодымозащитной службы спасли из опасной зоны двоих человек, - пишет пресс-служба

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