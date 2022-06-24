Грозовой разряд стал причиной мощного лесного пожара на Алтае

Лесной пожар в Угловском районе Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Накануне, 23 июня, вблизи села Лаптев Лог Угловского района разгорелся мощный лесной пожар. Его общая площадь составила более 600 гектаров, из которых 553 га – гослесфонд.

По данным Минприроды Алтайского края, возгорание началось еще 22 июня из-за грозового разряда. К утру следующего дня пожар удалось локализовать, но в районе обеда он с новой силой разгорелся.

- Этому способствовал 4 класс пожарной опасности, высокая температура, переменчивый ветер. Порывы ветра достигали 12 метров в секунду, - сообщили в министерстве.

На место ЧП сразу же выехали 50 единиц техники, 80 человек лесной пожарной охраны, представители «Алтайлеса» и Боровлянского лесхоза, арендаторы лесных участков, МЧС. Дополнительно из Барнаула направили аэромобильную группировку и технику. Специалисты сделали опашку кромки леса и не допустили огонь к поселениям.

- Сейчас продолжается тушение кромки пожара, вышедшего на открытую местность, для предотвращения угрозы селу Лаптев Лог. МЧС было принято решение эвакуировать несколько ближайших домов села из-за большого задымления. Также пожарные производят отжиг от села Борисовка, - рассказали в Миниприроды.

В МЧС добавили, что в селе эвакуировали жителей семи крайних домов и направили их в пункт временного размещения.

Координирует тушение лесного пожара оперативный штаб. С воздуха помогает вертолет.

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