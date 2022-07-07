Алтайский классический университет планирует построить новое общежитие

Площадь здания составит около 6,65 тыс. квадратов Фото: Антонина Лышова

Алтайский государственный университет планируют построить новое студенческое общежитие. Об этом сообщает “Толк”. На данный момент вуз размежевал землю по адресу: улица Червонная, 8г.

- Соответствующий проект по его заказу выполнило МУП "Землеустройство и геодезия" и сейчас он проходит общественные обсуждения, которые продлятся до 21 июля, - пишет издание.

Согласно схеме межевания, площадь здания составит около 6,65 тыс. квадратов. Отметим, что рядом с этим участком, через дорогу, находится новое общежитие АлтГУ №5 (улица Червонная, 5).

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