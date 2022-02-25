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Общество25 февраля 2022 1:47

В густонаселенном районе Барнаула построят еще один храм

Проект подвергся народной критике
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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В этом месте хотят построить храм

В этом месте хотят построить храм

Фото: 2gis.ru

В Барнауле, на конечной автобусов в Индустриальном районе, может появиться еще один православный храм. Об этом пишет «Толк».

- В Барнауле на ул. Шумакова, 55 (пересечение с проездом Северным Власихинским) построят новый православный храм иконы Божией Матери. Проект рассмотрели 24 февраля на градосовете, - пишет издание.

Речь идет о площадке, где находятся конечные автобусов №19, 53, 76. Там есть небольшая неблагоустроенная территория площадью чуть менее трех тысяч «квадратов». Проект храма рассчитан на посещение 50 прихожан и будет полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Однако в социальных сетях жестко раскритиковали проект, сославшись на нехватку спортивных объектов в городе. А вот храмов в Барнауле достаточно и один из них, к слову, располагается совсем недалеко – также на улице Шумакова.