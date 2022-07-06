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Происшествия6 июля 2022 9:12

Труп мужчины нашли рядом с остановкой в пригороде Барнаула

Обстоятельства его гибели неизвестны
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Обстоятельства смерти мужчины не сообщаются

Обстоятельства смерти мужчины не сообщаются

Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 6 июля, в пригороде Барнаула обнаружили труп мужчины. Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Вкурсе22», погибшего обнаружили утром около остановки общественного транспорта «Энергетик» в поселке Пригородный.

Обстоятельства смерти мужчины не сообщаются. Судя по фото, на место прибыли сотрудники полиции.

Напомним, несколько дней подростки обнаружили на берегу Оби труп. Дети почуяли странный запах, посмотрели в кусты и нашли разложившееся тело мужчины. Труп лежал там с осени 2021 года.