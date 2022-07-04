Подростки нашли труп на берегу Оби в Барнауле

На данный момент выясняется личность погибшего и обстоятельства, при которых он умер Фото: Олег УКЛАДОВ

3 июля днем в Барнауле подростки на берегу Оби в районе малого Гоньбинского острова нашли труп. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Как пишет автор канала, подростки почуяли смрад. Посмотрев в кустах, они обнаружили разложившееся тело мужчины. Позже эксперты установили, что труп лежит здесь с осени 2021 года.

На данный момент выясняется личность погибшего и обстоятельства, при которых он умер.