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Происшествия4 июля 2022 9:42

Подростки нашли труп на берегу Оби в Барнауле

Устанавливается личность погибшего
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
На данный момент выясняется личность погибшего и обстоятельства, при которых он умер

На данный момент выясняется личность погибшего и обстоятельства, при которых он умер

Фото: Олег УКЛАДОВ

3 июля днем в Барнауле подростки на берегу Оби в районе малого Гоньбинского острова нашли труп. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Как пишет автор канала, подростки почуяли смрад. Посмотрев в кустах, они обнаружили разложившееся тело мужчины. Позже эксперты установили, что труп лежит здесь с осени 2021 года.

На данный момент выясняется личность погибшего и обстоятельства, при которых он умер.