Рок-фестиваль “Ветер Сибири” в Бийске перенесли на 2023 год

Солист группы "Звери" Фото: Анна СЕМИНА

В Бийске летом должен был пройти масштабный рок-фестиваль “Ветер Сибири”, участниками были заявлены различные известные группы, в том числе “Звери”, “Сплин” и другие. Однако накануне стало известно об отмене концерта, вернее, его переносе на год вперед.

- С глубоким сожалением мы сообщаем вам новость о переносе Фестиваля «Ветер Сибири» на следующий год. К сожалению, буквально вчера мы получили уведомление от Роспотребнадзора и администрации края о необходимости перенести фестиваль на другие даты будущего года, - пишут организаторы в группе Вконтакте.

Планируется, что фестиваль пройдет с 11 по 13 августа следующего года. Организаторы отметили, что все купленные билеты будут действительны. Стоят они, кстати, недешево - от 3,5 до 15 тысяч рублей. Также все желающие могут оформить возврат.