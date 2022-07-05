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Общество5 июля 2022 12:15

90 пчелосемей погибли из-за агрохимикатов в Алтайском крае

По словам председателя регионального Союза пчеловодов, могли пострадать и люди
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Гибель насекомых связана с химикатами

Гибель насекомых связана с химикатами

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пяти районах Алтайского края пчеловоды столкнулись с массовой гибелью пчел. Как сообщил «Банкфаксу» председатель регионального Союза пчеловодов Сергей Тастан, на данный момент погибли 90 пчелосемей, еще 230 пострадали.

Со слов Тастана, гибель насекомых связана с агрохимикатами, которые фермеры используют на полях. Собеседник даже заявил, что якобы пострадали люди. Причиной стала обработка полей в ветреную погоду, а это является нарушением.

Напомним, еще два года назад Минсельхоз Алтайского края разработал приложение, в котором фермеры могут оповещать пчеловодов о работах в полях с использованием химикатов. Год назад разработка доказала эффективность, однако сейчас аграрии по неизвестным причинам реже стали уведомлять пасечников или указывают неточные сроки проведения обработок.