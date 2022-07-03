В Новоалтайске из-за неосторожного обращения с огнем загорелся частный дом

Возгорание ликвидировали Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Новоалтайске вчера, 2 июля, произошел пожар в частном доме. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Возгорание ликвидировали пожарные.

Известно, что пожар произошел на улице Раздольная. Горели крыша и стены дома. Площадь пожара составила около 50 квадратов. Ведомство уточняет, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Ранее мы писали, что в Барнауле в частном доме произошло обрушение потолка. Погибло два человека, а еще трое пострадало.

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