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Происшествия3 июля 2022 2:40

В Барнауле при обрушении потолка погибли два человека

Три человека получили травмы легкой степени тяжести
Антонина Лышова
Среди пострадавших есть дети

Среди пострадавших есть дети

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле сегодня, 3 июля, два человека погибли при обрушении потолка в двухквартирном доме. Еще три жителя получили травмы легкой степени тяжести, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что ЧП произошло в доме по улице Гвардейская. Площадь обрушения составила около 25 квадратов. Известно, что среди пострадавших есть дети. Причины случившегося уточняются.

- На месте происшествия работали спасатели, полиция, скорая помощь, всего 40 человек и 13 единиц техники, от МЧС России было задействовано 24 человека личного состава и 8 единиц техники, - пишет ведомство.

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