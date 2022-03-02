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Общество2 марта 2022 6:39

В школах Алтайского края 430 классов закрыты на карантин по ОРВИ

Полностью закрыта школа в Родинском районе
Антонина Лышова
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Полностью закрытых школ на карантин из-за коронавируса в регионе нет

Полностью закрытых школ на карантин из-за коронавируса в регионе нет

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 1 марта 430 классов в 80 школах частично закрыты на карантин из-за заболеваемости ОРВИ. При этом полностью закрыта Мирненская школа Родинского района, сообщает пресс-служба Правительства региона.

- В связи с заболеваемостью ОРВИ на вынужденных каникулах сегодня также две общеобразовательные организации Панкрушихинского района, полностью закрыты две дошкольные образовательные организации Романовского района. Карантинные мероприятия ввели в 70 группах 41 дошкольного образовательного учреждения, - пишет пресс-служба.

Полностью закрытых школ на карантин из-за коронавируса в регионе нет. На частичном карантине пять школ Мамонтовского и Тогульского районов и три группы в детских садах Угловского, Целинного и Шипуновского районов.

- Полностью и частично по COVID-19 и по ОРВИ закрытых учреждений профессионального образования в крае нет, - отмечает пресс-служба.

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