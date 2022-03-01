В Алтайском крае отменяют QR-коды и самоизоляцию для пенсионеров

Изменения вступили в силу с 1 марта Фото: ОЛЕКСЮК Иван

С 1 марта в Алтайском крае отменяется целый ряд антиковидных ограничений, среди которых предъявление QR-кодов в общественных местах, а также самоизоляция для лиц, старше 60 лет, не прошедших вакцинацию. Подробнее сообщили в пресс-службе правительства региона.

Изменения в указ подписал глава Алтайского края Виктор Томенко. На этот шаг власти пошли на фоне улучшения эпидобстановки. По данным регионального минздрава, за последнее время число людей обращающихся в поликлиники с признаками простуды или коронавируса, заметно сократилось. Также снизилось количество вызовов бригад скорой помощи.

- Сняты ограничения по предельной заполняемости театров, кинотеатров, концертных организаций, клубов, спортивных объектов, цирков. При этом сохраняется запрет на проведение массовых, публичных, в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий, - говорят в правительстве.

Причем запрет не касается массовых мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных и спортивных залах и т.д. Все эти заведения и так выполняют рекомендации Роспотребнадзора.

Вместе с тем, по-прежнему сохраняется требование о соблюдении масочного режима и социальной дистанции в общественных местах. Организации также должны проводить дезинфекцию оборудования и поверхностей, обеззараживать воздух, пополнять запасы дезсредств для обработки рук.

Кроме того, авторы документа рекомендуют работодателям предоставлять своим сотрудникам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, два выходных дня с сохранением зарплаты.

На фоне сложившейся эпидемиологической обстановки министерство здравоохранения Алтайского края намерено в ближайшее время сократить коечный фонд в ковидных госпиталях.

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