Начался прием заявок на Шукшинский кинофестиваль в Алтайском крае

Конкурсные работы должны обязательно соответствовать социально-нравственной тематике фестиваля Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае начался прием заявок на Шукшинский кинофестиваль – 2022. Об этом сообщает региональное министерство культуры. Он пройдет с 19 по 23 июля под девизом «Нравственность есть Правда».

- Программа фестиваля включает: основной конкурс (полнометражное игровое кино) и конкурс короткометражного игрового кино, внеконкурсные показы фильмов, а также творческие встречи гостей и авторов со зрителями, - пишет пресс-служба.

Отметим, что в конкурсе могут участвовать фильмы, производство которых завершено не ранее 1 января 2021 года. Также конкурсные работы должны обязательно соответствовать социально-нравственной тематике фестиваля. Посмотреть список необходимых документов, а также заполнить заявку можно здесь. Документы и заявки можно отправлять до 15 мая.

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