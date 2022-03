В Алтайском крае утвердили событийный календарь на 2022 год

"Цветение маральника" - одно из ближайших событий этого года Фото: Олег УКЛАДОВ

В свет вышел календарь событий в Алтайском крае на 2022 год. В него вошли больше 40 мероприятий, и хочется верить, что большая их часть все же состоится.

Весна

Эпидемиологическая обстановка в стране и в Алтайском крае в частности хоть и стабилизируется, но некоторые события увы, уже не получится провести. Среди них фестиваль «Сибирская Масленица». Праздник начала весны должен был состояться 5 марта, но его перенесли на 2023 год.

Вместе с тем, в плане остался фестиваль «ЛедОК» На Завьяловских озерах!». Он намечен на 12 марта, и организаторы твердо намерены провести праздник. Гостей ожидает наваристая уха, игры и призы, ярмарка и гонки на снегоходах, выступления кайтсерферов. Рыбалка пройдет на озере Мостовое в селе Харитоново. Начало в 10.00.

19 март приглашают в Тягун на Кубок России по зимнему триатлону. В программе: соревнования на короткую и среднюю дистанции (бег, велоэтап, лыжи).

26 марта там же в Тягуне – XII Тягунский лыжный марафон – краевые соревнования по лыжным гонкам на длинные дистанции. Приглашаются участники со всей Сибири.

22-24 апреля на Правобережном тракте Барнаула состоится чемпионат Алтайского края по автомногоборью «Апрельский кураж». Любителей бездорожья ждут крутые подъемы и водные преграды.

А 30 апреля на «Бирюзовой Катуни» состоится праздник открытия летнего туристического сезона в Алтайском крае – «Цветение маральника».

- Цветение маральника – каскад красок, яркий взрыв эмоций. Когда вена освобождает горы и равнины края от снега, лилово-розовым цветом стремительно вспыхивает маральник. Такое бывает только в горах Алтая, - говорят в Алтайтурцентре.

В конце мая в Алтайском крае состоится «Ночь музеев». Пока точная программа и дата не называются. А на рубеже мая-июня на территории парк-отеля «Ая» планируют провести Молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития». Он пройдет с 29 мая по 3 июня.

Лето

Лето 2022 года начнется с масштабных гуляний в честь Дня России. Они стартуют с 8-го и продлятся до 12 июня. Финал праздника состоится на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь».

В эти же даты пройдет традиционный ежегодный туристический фестиваль «Песчаная». В программе: соревнования по рафтингу, спортивному туризму на водных дистанциях, мото- и парапланеризм и т.д. Праздник спорта пройдет в Урочище «Щеки» на реке Песчаная (Смоленский район).

С 22 по 25 июня в Алтайском крае состоится празднование 90-летия со дня рождения Роберта Рождественского. Именно юбилею любимого поэта будет посвящен литературный фестиваль. Как уже ранее сообщала «Комсомолка», главное событие этого года – музыкально-поэтическое шоу с участием группы ViVA.

Практически через месяц, 19-23 июля на Алтае ждут поклонников творчества Василия Шукшина. Очень хочется верить, что наконец-то любимый всеми фестиваль «Шукшинские дни» наконец-то состоится в формате офлайн и гостям удастся собраться на горе Пикет в Сростках.

Помимо этого, в июльскую программу Событийного календаря вошли фестивали «Крылья Сибири», «Всэ будэ смачно», «Звезда на Яровом» и «Белоярская крепость».

Самые значимые события августа – это Всероссийский фестиваль творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки» и концерт Because of The Beatles на главной сцене «Бирюзовой Катуни».

Осень

Осень также обещает быть насыщенной. В числе самых интересных событий – VIII чемпионат Сибирского федерального округа по массажу 21-22 сентября. Участников приглашают на открытые мастер-классы, где будут представлены авторские методики восстановления тела.

А в октябре состоится Межрегиональный фестиваль детского театрального творчества имени Валерия Золотухина «Исток».

Зима

Пока самое главное событие уже следующей зимы – праздник «Алтайская зимовка». В декабре 2021-го его перенесли на год вперед. Организаторы искренне верят, что в 2022-м получится собрать всех гостей в Белокурихе и устроить заезды на собачьих упряжках, вместе полюбоваться на лебедей и не только. Предварительная дата – 3 декабря.

