Барнаул
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 марта 2022 3:45

В Барнауле открылась новая сенсорная комната для занятий с детьми-инвалидами

Она находится в железнодорожном районе
Антонина Лышова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Специальный сенсорно-динамический зал называется “Дом Совы”

Специальный сенсорно-динамический зал называется “Дом Совы”

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле в железнодорожном районе открылась сенсорная комната для занятий с детьми-инвалидами, где они смогут научиться координации движений в пространстве. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула. Специальный сенсорно-динамический зал называется “Дом Совы”. В комнате защитное напольное покрытие, гамак, мягкие туннели.

- Под руководством медицинского психолога и специалиста по комплексной реабилитации филиала ребёнок выполняет индивидуально разработанную для него программу сенсорной интеграции (сценарий). Проведение подобных занятий способствует развитию детей-инвалидов и корректирует нежелательное поведение, - пишет пресс-служба.

Отметим, что комната находится по адресу: Телефонная, 50а. Записаться на занятие можно в отделении социальной реабилитации филиала Центра по телефону 55-08-13.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Особенный турнир: в Барнауле дети с синдромом Дауна сыграли в футбол

На поле соревновались ребята от 5 до 16 лет (подробнее)