В Барнауле открылась новая сенсорная комната для занятий с детьми-инвалидами

Специальный сенсорно-динамический зал называется “Дом Совы” Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле в железнодорожном районе открылась сенсорная комната для занятий с детьми-инвалидами, где они смогут научиться координации движений в пространстве. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула. Специальный сенсорно-динамический зал называется “Дом Совы”. В комнате защитное напольное покрытие, гамак, мягкие туннели.

- Под руководством медицинского психолога и специалиста по комплексной реабилитации филиала ребёнок выполняет индивидуально разработанную для него программу сенсорной интеграции (сценарий). Проведение подобных занятий способствует развитию детей-инвалидов и корректирует нежелательное поведение, - пишет пресс-служба.

Отметим, что комната находится по адресу: Телефонная, 50а. Записаться на занятие можно в отделении социальной реабилитации филиала Центра по телефону 55-08-13.

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