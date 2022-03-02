В Барнауле открылась новая сенсорная комната для занятий с детьми-инвалидами

Специальный сенсорно-динамический зал называется “Дом Совы”
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В Барнауле в железнодорожном районе открылась сенсорная комната для занятий с детьми-инвалидами, где они смогут научиться координации движений в пространстве. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула. Специальный сенсорно-динамический зал называется “Дом Совы”. В комнате защитное напольное покрытие, гамак, мягкие туннели.
- Под руководством медицинского психолога и специалиста по комплексной реабилитации филиала ребёнок выполняет индивидуально разработанную для него программу сенсорной интеграции (сценарий). Проведение подобных занятий способствует развитию детей-инвалидов и корректирует нежелательное поведение, - пишет пресс-служба.
Отметим, что комната находится по адресу: Телефонная, 50а. Записаться на занятие можно в отделении социальной реабилитации филиала Центра по телефону 55-08-13.
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