Особенный турнир: в Барнауле дети с синдромом Дауна сыграли в футбол

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Детские спортивные турниры – это всегда очень весело. А соревнования для особенных детей – еще и полезно, к примеру, по части популяризации. Так на днях в Барнауле состоялся первый в истории Алтайского края футбольный турнир для детей с синдромом Дауна. Еще одна возможность рассказать родителям о такой полезной секции.

Возможностей мало

- Мы мечтали об этой секции, но, честно говоря, не знали с какой стороны подойти к данной теме. Но вдруг, на нас вышел Олег Киушкин (директор ДЮСШ «Темп». – прим.ред.). Это была полностью его инициатива. Мы были очень рады, потому что до этого момента мы только и делали, что обсуждали. А тут наши интересы совпали, - рассказывает Марина Чаплыгина, председатель общественной организации «Солнечный круг». - Я передала ему всю литературу по футболу, которую собрала во время поездки в Москву - она о том, как организовать секцию для детей с синдромом Дауна.

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

По ее словам, ни в Барнауле, ни в целом в Алтайском крае нет специализированных адаптивных секций для детей с синдромом Дауна. Разве что в фитнес-клубе «Магис» есть секция плавания, но это платное отделение и далеко не все родители могут себе позволить занятия.

- У нас уже есть совместный проект с педагогическим колледжем: гимнастика, зарядка, бег, но все это для более старших подростков, потому что они начинают страдать гиподинамией. В период пандемии начались большие перерывы с занятиями. А больше в городе ничего для наших детей нет, - говорит Марина Ивановна.

Правда, бывают и отдельные случаи, где родителям удалось в частном порядке договориться с тем или иным тренером, который под свою ответственность взялся за ребенка: кто-то из «солнечных детей» занимается спортивной гимнастикой, кто-то гиревым спортом, кто-то каратэ. Но это скорее исключение.

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Для таких детей спорт и движение очень важны. Если посмотреть на эту группу, то здесь есть и совсем малыши и занятия футболом, начиная с этого возраста, заменяет целую команду дефектологов и других специалистов, - продолжает собеседница. - Здесь тренируется и выносливость, и «физика», очень хорошо развивается мозг, ребята учатся самообслуживанию. Говоря в общем, то, что кабинетный специалист не сделает за два года, спортивная секция сделает намного быстрее: координация движения, самоконтроль и многое другое - это то, что детям с синдромом Дауна нужны позарез. В итоге эти дети подойдут к школе более подготовленными, чем те, кто пять раз в неделю ездят к разным специалистам.

Понять и принять

Конечно, воспитание такого ребенка – это неимоверно сложный труд, но все чаще и чаще родители, узнав, что у них будет особенный малыш, решаются оставить его. По словам Марины Чаплыгиной, Алтайский край вообще в этом смысле можно считать передовиком: процент отказников за последние годы сильно сократился.

- Еще в самом начале пандемии мы работали над протоколом оглашения диагноза, как родителям будет сообщаться диагноз ребенка «синдром Дауна». Алтайский край может по праву гордиться – мы в десятке регионов, где первыми приняли это постановление. Эти рекомендации дают врачам механизм, как все рассказать маме, чтобы у нее руки не опустились, чтобы она нашла в себе силы работать с этим ребенком, - говорит Чаплыгина.

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Да, пока еще мало возможностей для реабилитации, но и примеры, на которые можно и нужно равняться тоже есть. К примеру, в Барнауле живет девочка, которая обучается по обычной общеобразовательной программе и сейчас она уже в шестом классе. Причем учится она на «4» и «5». Понятное дело, что уже при рождении у детей с синдромом Дауна зачастую есть целый «букет» сопутствующих заболеваний, но и родительская забота порой творит чудеса.

- Первый год жизни таких детей очень важен. Мы стараемся поймать родителей сразу после роддома и дать направление как развивать ребенка. Если мы начинаем с ними работать, то у детей очень хорошо прогресс идет, - объясняет председатель «Солнечного круга».

У самой Марины Чаплыгиной тоже особенная девочка и ей уже 13 лет. За эти годы было многое, но чувство гордости и радости за дочь ее не покидает.

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Это была поздняя незапланированная беременность, мне уже было за 40 лет. На тот момент у меня было трое взрослых детей, - рассказывает Марина Ивановна. - Сначала половину беременности я плакала, потому что сама не понимала, зачем мне еще один ребенок, а уже после родов плакала, что родила с таким диагнозом. Но по прошествии 13 лет я благодарна судьбе за то, что она у меня есть. Варя изменила мою жизнь: подарила много новых друзей, у меня столько путешествий произошло, появилось столько точек роста! Мы развиваемся вместе: она растет и я вместе с ней.

Помимо футбола, девочка занимается плаванием, и в сентябре побывала в Казани на Всероссийских соревнованиях детей с синдромом Дауна – «Победим Вместе». Там она завоевала пять медалей. Также Варя увлекается рисованием и у нее даже проходила персональная выставка в галерее «Открытое небо». Также девочка рисует по батику, участвует в театре… Всего и не перечислить.

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Запись открыта

Присоединиться к занятиям футболом могут все желающие. Они проходят два раза в неделю в спорткомплексе «Темп». Записаться на тренировки можно как на сайте организации, также контакты есть в социальных сетях.

- Проект существует уже полтора года. Он был реализован на средства Фонда Президентских грантов. Спрос со стороны родителей есть. Постоянно звонят, интересуются занятиями, видят, что для ребятишек это полезно. К сожалению, в городе не везде есть возможность водить детей с ОВЗ в кружки. Поэтому когда у нас организовали адаптивную физкультуру с элементами футбола – это было отлично! – говорит тренер по адаптивной физической культуре Анастасия Кулигина. – Занятия проводить не сложно, главное найти подход к каждому. И как только построится взаимодействие, ребенок сам идет к тебе навстречу. Становится легче и интереснее работать.

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждая тренировка начинается с беговой разминки, а далее в ход идут мячи. Многое используется из адаптивной физкультуры. Заканчиваются занятия растяжкой. В среднем на все уходит около часа. Из плюсов, которые отмечают и тренер и родители – дети становятся выносливее, физически крепче, также улучшаются коммуникативные навыки.

По словам Анастасии Кулигиной, главное отличие детей с синдромом Дауна от здоровых заключается в том, что им надо более вкрадчиво что-то объяснять. Возможно несколько раз. Можно использовать различный инвентарь, желательно разноцветный. А в остальном это точно такие же дети.

- Иногда они приходят в плохом настроении, не выспались, играть не хотят. Если это дети помладше, то порой со слезами на глазах, но проходит минут 15, и все – ребенок затягивается в процесс тренировки и все хорошо. Не было такого ни разу, что он пришел с настроем «не хочу, не буду» и сразу же ушел. Все все-равно тренируются. Приходится искать подходы к этому ребенку, но в итоге занятия проходит, - говорит наставник.

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В турнире «Солнечные дети» приняли участие шесть команд – по две в каждой возрастной категории. На поле выходили ребята от 5 до 16 лет. По итогам матчей определили победителей и вице-чемпионов. Все участники получили медали, сувениры, дипломы и сладкие подарки, а чемпионам вручили кубки.

Прийти на пробное занятие по футболу можно после записи у тренера по телефону 8−906−946−3667.

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Турнир «Солнечные дети» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский конькобежец Виктор Муштаков едет на Олимпиаду в Пекин

В понедельник вечером, 17 января, в Москве объявили состав сборной России по конькобежному спорту, которая отправится на XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. В их числе барнаулец Виктор Муштаков (подробнее)