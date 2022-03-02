Жительница Алтайского края получила три года в колонии общего режима за то, что изуродовала лицо подруги

Преступление предусмотрено п.«3» ч.2 ст.111 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае жительницу Целинного района суд приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима за то, что она изуродовала лицо подруги. Об этом сообщает региональная прокуратура. Преступление предусмотрено п.«3» ч.2 ст.111 УК РФ.

- На почве внезапно возникших неприязненных отношений, из-за ревности к своему мужу женщина, находящимся в руке предметом, не установленным в ходе следствия, применяя его в качестве оружия, умышленно нанесла не менее одного удара в область левой половины лица своей знакомой, что привело к неизгладимому обезображиванию внешности, - пишет ведомство.

Вину в ходе расследования женщина не признала. Так как у подсудимой есть ребенок, ей предоставили отсрочку отбывания наказания пока ему не исполнится 14 лет.

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