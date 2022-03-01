В Барнауле осудили мать, которая после родов убила и закопала младенца

Женщина будет отбывать наказание в колонии-поселении Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле суд вынес приговор 27-летней местной жительнице, которая убила своего новорожденного ребенка и закопала его за сараем. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

– В ноябре 2021 года, находясь у себя в квартире, женщина самостоятельно родила доношенного и жизнеспособного ребенка, после чего предприняла меры к его убийству. Ребенок скончался в результате механической асфиксии. После этого осуждённая скрыла следы совершенного преступления, закопав тело младенца на территории домовладения, – рассказали в региональном Следкоме.

Напомним, ранее «КП» писала о том, что женщина скрывала свою беременность от супруга, который не хотел еще одного ребенка, так как на воспитании у них уже было трое детей.

Схватки начались как раз тогда, когда муж ушел из дома. Родив ребенка, женщина положила его в пакет, а потом скрыла тело за сараем. На следующий день у нее открылось кровотечение, и ей пришлось обратиться в больницу. На осмотре тайная беременность вскрылась.

Во время следствия женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Суд признал ее виновной по статье 106 УК РФ – убийство матерью новорожденного ребенка. Ей назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

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