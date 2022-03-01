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Общество1 марта 2022 10:13

На Алтае будут судить парня за “слив” интимных фото несовершеннолетней

Он решил унизить честь и достоинство подростка
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Обвиняемый признал свою вину

Обвиняемый признал свою вину

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ключевском районе будут судить 19-летнего парня. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, его будут судить за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни, а также за пересылку интимных фото 15-летней школьницы.

В 2019 году в ходе переписки со знакомой парень получил фотографии интимного характера. Он решил без согласия потерпевшей распространить данные снимки через пользователей в соцсетях.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Ключевского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - подчеркнули в следкоме.