На Алтае будут судить парня за “слив” интимных фото несовершеннолетней

Обвиняемый признал свою вину Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ключевском районе будут судить 19-летнего парня. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, его будут судить за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни, а также за пересылку интимных фото 15-летней школьницы.

В 2019 году в ходе переписки со знакомой парень получил фотографии интимного характера. Он решил без согласия потерпевшей распространить данные снимки через пользователей в соцсетях.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Ключевского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - подчеркнули в следкоме.