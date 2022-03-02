В Рубцовске подорожал проезд на некоторых автобусах

Изменения начали действовать с 1 марта Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске подорожала стоимость проезда на некоторых автобусах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Речь идет о маршрутах № 3, 6к, 10, 12, 14.

Изменения начали действовать с 1 марта. Как пишет пресс-служба, теперь на этих маршрутах одна поездка стоит 26 рублей. Цена увеличилась на 2 рубля.

Отметим, что причина подорожания стала увеличение стоимости топлива и технического обслуживания. Перевозчики о подорожании проезда на своих маршрутах уведомили администрацию еще 14 февраля 2022 года.

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