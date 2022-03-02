В Барнауле продают альбом с марками за 1,5 млн рублей

В коллекции 2076 марок. Скриншот объявления на Avito

В Барнауле выставили на продажу альбом с марками за 1,5 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. В коллекции 2076 марок.

Автор объявления пишет, все марки в коллекции были собраны за 1964 -1982 годы. Всего в альбоме 86 страниц, каждая посвящена определенной теме или серии, например: космос, исторические личности, животные. Кстати, в коллекции есть и иностранные экземпляры: кубинские, китайские, польские и чехословацкие.

- Альбом продается целиком, марки вклеены в него, - написано в объявлении.

Напомним, ранее мы писали, что в Барнауле выставили на продажу «трешку» за 1 млрд рублей. Буквально за день квартира «подешевела» до 11 млн рублей.

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