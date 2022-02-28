В центре Барнаула продают «трёшку» за 1 млрд рублей

Ее общая площадь составляет 135,6 квадратных метров. Скриншот объявления на Avito

В Барнауле на продажу выставили трехкомнатную квартиру за 1,1 млрд рублей. Объявление размещено на сайте Avito. Она находится в центральной части города – в ЖК «Плаза» (улица Никитина, 107). Отметим, что в квартире нужно будет сделать ремонт, так как в помещении выполнена только «черновая» отделка.

Квартира находится на 8 этаже, всего в доме – 9. Ее общая площадь составляет 135,6 квадратных метров, при этом 24,2 квадратов отведено под кухню. Все комнаты изолированные, есть балкон. «Изюминка» квартиры - высокие потолки в 3,5 метра и панорамные окна. Как указано в объявлении, вид из них открывается на Нагорный парк и лес.

Несмотря на космическую стоимость, в помещении выполнена только «улучшенная черновая отделка», поэтому будущим хозяевам самим придется делать ремонт. На данный момент выполнена стяжка пола, установлены пластиковые панорамные окна, счетчики, а также оштукатурены стены.

- Необычная планировка - здесь вы сможете реализовать свои самые смелые идеи и дизайнерские решения, обустроив жилье с учетом всех ваших желаний и потребностей, - отмечает автор объявления.

Во дворе - закрытая безопасная детская площадка, также есть подземный паркинг. Рядом с домом расположены детские сады, школы, развлекательные центры, а также достопримечательности города – «Нагорный парк», краеведческий музей.

В районе удобная транспортная развязка, кстати, с остановки, которая находится рядом с домом, можно добраться в любую «точку» города.

Напомним, ранее мы писали, что в Барнауле планируют построить современное студенческое общежитие, в котором смогут жить до 50 человек. Здание разместят на улице Анатолия, 33. Общежитие будет состоять из «жилых ячеек» с современным интерьером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле построят современное студенческое общежитие по типу "жилых ячеек"

В нем смогут проживать до 50 человек (подробнее)