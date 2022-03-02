В Алтайском крае 2 марта потеплеет до +4 градусов

На большей части территории региона пройдет небольшой снег Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 2 марта температура воздуха днем составит -1… -6 градусов. В предгорьях столбик термометра может подняться до +4 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

- На большей части небольшой снег, в предгорьях мокрый снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с, - обещают в Гидрометцентре.

В Барнауле синоптики прогнозируют -3… -5 градусов. Возможен небольшой снег, метель. Ветер будет дуть западный 8-13 м/с. На дорогах сильная гололедица.

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