Многодетную мать обвиняют в убийстве сожителя в Алтайском крае

Женщина взяла кухонный нож и нанесла один удар Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае арестовали жительницу Тальменского района, которая обвиняется в убийстве сожителя. Как сообщили в пресс-службе следственного управления по региону, она воспитывает четверых малолетних детей.

По данным следствия, 25 февраля в доме в поселке Тальменка семья праздновала день рождения потерпевшего. Во время застолья сожители повздорили на почве ревности, и мужчина начал избивал возлюбленную.

- Испытывая чувства неприязни, женщина взяла кухонный нож и нанесла им один удар в область сердца потерпевшего, от которого он скончался на месте происшествия, - отметили в следкоме.

Обвиняемую заключили под стражу. Известно, что у неё остались четверо детей, младшему всего четыре года. Расследование уголовного дела продолжается.

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