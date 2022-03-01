Барнаул
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 марта 2022 8:41

Восемь лет колонии получил барнаулец за смертельное избиение жены

Он нанес женщине травмы, от которых она скончалась
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Он нанес женщине травмы, от которых она скончалась

Он нанес женщине травмы, от которых она скончалась

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ленинском районном суде Барнаула огласили приговор местному жителю. Он насмерть забил свою жену рукой и ногами, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В феврале прошлого года между супругами в квартире на улице Шукшина произошел конфликт. Мужчина начал избивать жену, всего было нанесено около 17 ударов рукой и ногами по голове, туловищу и конечностям. После жутких травм потерпевшая не выжила.

- Вину в совершенном преступлении осужденный не признал. Вместе с тем, версия осужденного не нашла своего подтверждения и опровергнута исследованными судом доказательствами, в том числе заключением судебно-медицинской экспертизы. Преступные действия расследованы СУ СК России по Алтайскому краю, - отметили в прокуратуре.

По решению суда он отправится в колонию особого режима на восемь лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае сельчанка из ревности изуродовала лицо соперницы

Подсудимая не признала свою вину (подробнее)