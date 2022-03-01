Восемь лет колонии получил барнаулец за смертельное избиение жены

Он нанес женщине травмы, от которых она скончалась Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ленинском районном суде Барнаула огласили приговор местному жителю. Он насмерть забил свою жену рукой и ногами, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В феврале прошлого года между супругами в квартире на улице Шукшина произошел конфликт. Мужчина начал избивать жену, всего было нанесено около 17 ударов рукой и ногами по голове, туловищу и конечностям. После жутких травм потерпевшая не выжила.

- Вину в совершенном преступлении осужденный не признал. Вместе с тем, версия осужденного не нашла своего подтверждения и опровергнута исследованными судом доказательствами, в том числе заключением судебно-медицинской экспертизы. Преступные действия расследованы СУ СК России по Алтайскому краю, - отметили в прокуратуре.

По решению суда он отправится в колонию особого режима на восемь лет.

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