Почти 2,5 тысячи зараженных добавили в ковидную статистику на Алтае

За весь период пандемии было подтверждено 237117 фактов заболевания Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали еще 2476 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает краевой оперштаб, за весь период пандемии было подтверждено 237117 фактов заболевания новой инфекций.

Кроме того, за сутки подтвердили 4957 случаев выздоровления, за все время - 204986. Скончались за день 23 человека, всего - 9440 человек: 7968 - от ковида, 1472 - по иным причинам.

В ковидных госпиталях в настоящее время лечатся 2618 человек с ковидом и 257 с пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 535 пациентов.

Полностью привились от коронавируса уже 1206780 жителей края, одну прививку получили 54308 человек, в том числе 341 ребенок.

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