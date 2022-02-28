На Алтае сельчанка из ревности изуродовала лицо соперницы

Подсудимая не признала свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Целинного района осудили за обезображивание лица своей знакомой. Как поясняют в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, женщина приревновала к ней своего мужа.

– Женщина находящимся в руке предметом, не установленным в ходе следствия, применяя его в качестве оружия, умышленно нанесла не менее одного удара в область левой половины лица своей знакомой, что привело к неизгладимому обезображиванию внешности, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Подсудимая не признала свою вину. Женщину осудили на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Однако подсудимой предоставили отсрочку, так как она воспитывает малолетнего ребенка. Пока ему не исполнится 14 лет, она будет на свободе.