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Происшествия28 февраля 2022 11:30

На Алтае сельчанка из ревности изуродовала лицо соперницы

Подсудимая не признала свою вину
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Подсудимая не признала свою вину

Подсудимая не признала свою вину

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Целинного района осудили за обезображивание лица своей знакомой. Как поясняют в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, женщина приревновала к ней своего мужа.

– Женщина находящимся в руке предметом, не установленным в ходе следствия, применяя его в качестве оружия, умышленно нанесла не менее одного удара в область левой половины лица своей знакомой, что привело к неизгладимому обезображиванию внешности, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Подсудимая не признала свою вину. Женщину осудили на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Однако подсудимой предоставили отсрочку, так как она воспитывает малолетнего ребенка. Пока ему не исполнится 14 лет, она будет на свободе.