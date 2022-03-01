Шесть мешков с тушами лосей нашла полиция у браконьеров на Алтае

В лесу нашли две шкуры с пулевыми отверстиями Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники полиции задержали двух браконьеров в Первомайском районе. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, при себе у них нашли шесть мешков с разделанными тушами животных.

Экипаж ДПС остановил автомобиль, владелец которого перевозил мясо. Выехавшие на место следователи осмотрели машину и нашли части тел животных. После этого правоохранители отправились в лес и обнаружили две шкуры со сквозными отверстиями.

- У автовладельца, мужчины 1983 года рождения, а также его товарища 1987 года рождения, предположительно причастных к незаконной охоте, полицейские изъяли рюкзак, нож, фонарик, а также зарегистрированные в установленном законом порядке гладкоствольное ружье, винтовку и патроны, - подчеркнули в полиции.

Общий ущерб составил 80 тысяч рублей. Задержанные пояснили, что хотели продать мясо. Возбуждено уголовное дело.

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