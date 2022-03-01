В Алтайском крае создали новый памятник природы для охраны редких птиц и растений

Новый памятник природы находится недалеко от села Саввушка. Фото: Минприроды АК

В Змеиногорском районе Алтайского края создали памятник природы «Бассейн реки Колыванки» общей площадью 3325,4 гектаров. Он необходим для сохранения мест обитания редких птиц и растений. Об этом сообщает минприроды региона.

Новый памятник природы находится недалеко от села Саввушка.

– Экологическая значимость территории обусловлена отличительным разнообразием флоры. Среди охраняемых видов растений отмечены кандык сибирский, голосемянник алтайский, каулиния малая, петрорагия альпийская, лапчатка скальная, – пояснили в минприроды.

Здесь же представлена наиболее богатая в регионе водная флора, например, водяной орех (чилим), кувшинка чисто-белая, белокрыльник болотный. Эта местность выделена в качестве ключевой ботанической территории.

Также вся местность памятника природы входит в состав ключевой орнитологической территории международного значения «Горная Колывань». Она играет большое значение для обитания таких редких птиц как черный аист, большая белая цапля, огарь, хохлатый осоед, ходулочник.

Здесь же встречаются разнообразные ландшафты: участки черневой тайги, сосновых и мелколиственных лесов, лугово-степные и водно-болотные угодья. Река Колыванка питает Колыванское озеро и нуждается в охране, чтобы поддерживать гидрологический режим знаменитого озера.

Добавим, что всего в Алтайском крае есть 116 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) краевого значения – 35 государственных природных заказников, 79 памятников природы, природные парки «Ая» и «Предгорье Алтая». Их общая площадь составляет 758,3 тысяч гектаров.

Напомним, ранее мы писали о том, что территорию Тигирекского заповедника в Алтайском крае расширят почти в два раза. Его площадь составит 82,8 тысячи гектаров. Тигирекский заповедник – это самый маленький заповедник в Сибири и единственный в Алтайском крае.

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