Алтайский край получит почти 1 млрд рублей из-за роста цен на стройматериалы

Деньги направят из федерального бюджета Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край на фоне подорожания стройматериалов получил федеральную поддержку. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на Минфин, нашему краю выделили 939,9 миллиона рублей.

- Дополнительная финансовая поддержка регионам связана с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения цен заключенных контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов бюджетной сферы, - подчеркнули в правительстве.

Средства направят на софинансирование расходов по модернизации первичного звена здравоохранения, созданию новых мест в школах, в том числе сельских. Также деньги пойдут на создание дополнительных мест для детей в дошкольных образовательных организациях, реконструкцию спортивных объектов и так далее.

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