Французские окна и просторные кухни: какие новостройки пользуются популярностью в Барнауле

Покупатели реже обращают внимание на квартиры с длинными коридорами Фото: Олег УКЛАДОВ

Лоджия из места «свалки из вещей» превращается в зимний сад или комнату отдыха. Вместо длинных коридоров – удобные гардеробные и кладовки. Эксперты агентства недвижимости «Жилфонд» рассказали, какие новостройки пользуются популярностью у жителей Алтайского края и что новенького предлагают барнаульские застройщики. Подробности в нашем материале.

Первое, что отмечают эксперты - постепенная потеря интереса к студиям, если квартиру покупают для жизни, а не для инвестиций. Покупатели предпочитают многокомнатные квартиры, особый спрос отмечается на варианты, где большие и просторные кухни.

Покупатели все реже обращают внимание на квартиры с длинными коридорами. Теперь в проектировке отдается предпочтение гардеробным и кладовкам, чтобы сделать пространство намного эргономичнее и функциональнее. Эти комнаты помогут избавиться от огромных шкафов и склада вещей на балконах и лоджиях. Кстати, теперь застройщики на лоджиях размещают зимний сад, кабинеты или зоны отдыха.

Еще одна тенденция, которая наблюдается в новостройках премиум-сегмента – влияние стилей западной архитектуры. Например, сейчас на смену обычным окнам приходят французские. Такие уже есть в ЖК «Артхаус».

- Остекление от пола до потолка позволяет добавить в жилое пространство света и воздуха, а современные стеклопакеты и профиль делают такие окна очень теплыми, несмотря на внушительный размер, - рассказывают эксперты.

Еще одно новшество у барнаульских застройщиков связано с организацией и оформлением мест общего пользования. Теперь в новостройках вместо скучных поездов появляются «парадные», любби с зонами отдыха и даже детские игровые комнаты.

- В ЖК «Артхаус» предусмотрели зоны, где можно встретиться с соседом, подписать какие-то деловые документы. Также там будет консьерж, который в случае необходимости встретит курьера и примет посылку для жильца, - рассказывают в агентстве недвижимости.

Также популярностью стали пользоваться урбан-виллы. Чаще всего их проектируют, как двухуровневые квартиры с высокими потолками и витражными окнами в пол. У таких квартир есть собственные террасы, а если они расположены на первом этаже, то и отдельные входные группы. Урбан-виллы в Барнауле есть в ЖК «Ютссон» и ЖК «Адалин на Семенова».

Напомним, ранее мы писали, что в Барнауле градосовет одобрил строительство многоэтажного дома за АлтГТУ. Застройщик планирует возвести девятиэтажный панельный дом на 70 квартир в переулке Трудовом, 28а. Во дворе расположится парковка для машин, а также детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

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