На Алтае снижаются цены на яйца, рыбу, лук и пшено

Снижение фиксируют на протяжении нескольких недель Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае заметили снижение цен на яйца, рыбу и ряд других продуктов. Как сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразвития, такие данные приводит Алтайкрайстат по состоянию на 18 февраля.

В течение нескольких недель снижаются цены на мороженую рыбу (1,1%), макароны (2,5%), пшено (1,7%), яблоки (1,5%), рис (1,3%. Также немного изменились цены на подсолнечное масло, репчатый лук, говядину, яйца, молоко, сметану и гречку.

- При этом в среднем по России цены на макаронные изделия, яблоки, рис, рыбу мороженую, лук репчатый, говядину, яйца, молоко, сметану и крупу гречневую увеличились, - отметили в министерстве.

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