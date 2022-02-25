Опять закупать гречку? Алтайские эксперты советуют не наступать на те же «грабли»

В краткосрочном периоде цены возрастут Фото: Олег УКЛАДОВ

Доллар – почти 90 рублей, евро - почти 100. После введения санкций рубль стал резко падать. Как сложившаяся ситуация отразится на Алтайском крае, ожидать ли роста цен и инфляции, стоит ли сломя голову бежать скупать валюту? Вопросов очень много. Однозначных ответов мало: эксперты «КП» - Барнаул» называют ситуацию турбулентной.

«Все не так прямолинейно»

- Конечно, в краткосрочном периоде цены возрастут, - говорит Руслан Самсонов, доцент кафедры менеджмента, организации бизнеса и инноваций АлтГУ.

По словам Самсонова, инфляция и без того идет во всем мире из-за смены технологических укладов.

- Но нужно понимать, что главная проблема Алтайского края – это то, что полбюджета нашего региона - это деньги Москвы. Мы не эффективны, наши управленцы здесь плохо работают уже на протяжении 30-40 лет, - подчеркнул спикер. - Вдумайтесь, Китай в свое время хотел, чтобы его валюта была ниже, им это было выгодно. В принципе, сегодняшнее изменение курса рубля к доллару при хорошем управлении может привести к тому, что нашу агропромышленную продукцию (зерно, подсолнечник и т.д.) во всем мире начнут покупать. При этом нужно развить инфраструктуру, торговлю, но вряд ли это получится с нашими управленцами. Бедный человек на Алтае как был бедный, так и будет бедный.

При этом спикер отметил, что и с бедностью не все так прямолинейно:

- Насколько у нас много бедных - тоже вопрос. К примеру, по статистике, регион один из самых обеспеченных автомобилями на душу населения...

«Время турбулентное»

- Я все-таки надеюсь, что ситуация временная, и будет политическая стабилизация, - считает Юрий Фриц, председатель правления НП «Алтайский союз предпринимателей». - Хотя предсказывать сейчас что-то сложно – время турбулентное.

Некоторые предприниматели, по словам Фрица, уже хватаются за голову.

- Сегодня говорил с коллегой, у которого автосалон, понятно, что курсы валюты отражаются на цене импортных автомобилей. Также это затронет многие отрасли, которые связаны с поставкой импортного оборудования,- говорит Фриц.

Эксперт отметил, что ситуация сейчас, конечно стрессовая, но с другой стороны… привычная. По мнению председателя союза предпринимателей, отыгрыш курса валюты все же будет.

- И санкции, и рост цен, и снижение покупательской способности мы уже проходили, - размышляет собеседник. - Предприниматели закаляются все больше и больше. Хотя испытания многие не выдерживают.

По словам эксперта, только за пандемию в крае, по официальным данным, юридических лиц стало меньше на 2000.

- Правда, при этом число самозанятых выросло, но это уже другая история, - отметил Юрий Фриц.

Председатель правления союза предпринимателей поделился, что судьба малого бизнеса беспокоит его все больше и больше.

- Вспомнить последние законодательные решения, которые ведут к ухудшению малого и среднего бизнеса: запрет домашнего убоя, с марта вступят ограничения, связанные с реализацией молочной продукции и т.д. - говорит спикер.- На этом фоне недавно в Госдуму поступил законопроект, по которому налоговая служба без решения суда на свое усмотрение может накладывать арест на имущество предпринимателей. Если его примут, это, может быть, даже более фатальный удар по малому бизнесу.

«Паникуя, можно себя наказать»

- Я помню кризис 2008-2009 годов, когда экономика России просела, при этом Алтай просел всех меньше, - рассказывает Владислав Вакаев, кандидат философских наук. - Именно потому, что он в хвосте рейтинга российских регионов. И это становится хорошим фактором, потому что падать сильно некуда. Мы не являемся экспортерами нефти, газа и т.д. У нас специфическая экономика с уклоном на сельское хозяйство. И в свете этих событий, я считаю, надо обдумывать экстренные меры продвижения наших товаров на восток. При этом, конечно, предприятия ориентированные на мировые рынки, возможно, пострадают, как в 2008-м пострадал заринский Коксохим. Тогда там была ситуация на грани.

Вакаев считает, рядовому покупателю суетиться и паниковать не надо.

- Мы помним, как гречкой, сахаром, солью запасались, а потом не знали, куда это деть, - размышляет философ. - У меня лично есть ощущение, что ситуация с взлетом валюты носит краткосрочный характер. Паникуя и устраивая столпотворения у прилавков, мы накажем себя сами, цены вырастут еще больше из-за ажиотажа. Не стоит наступать на грабли .

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