Алтайские единороссы предложат правительству РФ способ решения проблемы долгов медучреждений

Дмитрий Попов Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутаты «Единой России» в АКЗС направят в Правительство России обращение по вопросам кредиторской задолженности медорганизаций. Об этом сообщили на заседании фракции 24 февраля.

– Сегодня кредиторская задолженность в муниципалитетах продолжает расти. Существующее подушевое финансирование медицинских организаций не учитывает особенностей Алтайского края - это большая доля сельского населения и очень разветвленная сеть учреждений. Нормативы необходимо пересматривать, – заявил Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края

По его словам, установленный норматив не позволяет обеспечить должный объем финансирования медорганизаций. Исправить ситуацию поможет пересмотр параметров.

Депутаты «Единой России» единогласно поддержали предложение по изменению нормативов.

– Вопрос давно назрел, нам необходимо задействовать все возможности, чтобы отрасль могла нормально работать и функционировать без сбоев, - подчеркнул руководитель фракции Сергей Приб.

Предложения подготовят в ближайшее время. Документы внесут на рассмотрение депутатов на сессию АКЗС в марте, а затем направят в Правительство РФ.