На Алтае грабитель дождался, пока уснет приятель, и украл бензопилу

Инструмент он украл у своего знакомого Фото: Олег УКЛАДОВ

В Чарышском районе Алтайского края полицейские задержали подозреваемого в грабеже бензопилы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, инструмент он украл у своего знакомого.

По словам потерпевшего, к нему в гости пришел знакомый и попросил деньги в долг, но он отказал. Тогда гость дождался, пока хозяин уснет, и похитил бензопилу, но хозяин дома все же проснулся и решить отобрать украденное.

- В результате грабитель оттолкнул его, ударил по руке, выхватил бензопилу и скрылся в неизвестном направлении, - отметили в управлении.

Спустя пару часов подозреваемого задержали, при нем была бензопила. Полицейским он пояснил, что не думал, что знакомый проснется. По статье УК РФ «Грабеж» ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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