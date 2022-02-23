На Алтае осудили местных жителей за рубку древесины

Мужчинам дали условные сроки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили двух жителей Заринского района за незаконную заготовку дров, пишет краевое МВД.

- Двое приятелей в одном из сел Заринского района решили организовать небольшой бизнес по продаже дров местному населению. Они осуществляли незаконную рубку осин и берез, которые в последующем пилили на дрова и продавали местному населению, - рассказали полицейские.

Они успели срубить 14 деревьев. Общий ущерб составил более 103 тыс. рублей. По ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» им дали 2,5 года условного срока.