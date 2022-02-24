Алтайские социально значимые учреждения дополнительно получат около 1 млрд рублей

Средства выделят из бюджета региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края дополнительно выделят около 1 млрд рублей на расходы социально значимых учреждений. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, поправки к бюджету рассмотрят 25 февраля на сессии краевого Заксобрания.

Всего на укрепление материально-технической базы учреждений направят 990 млн рублей, 740 из них получат образовательные ведомства. Эти деньги потратят на проведение капитального ремонта и проектных работ, покупку компьютерного оборудования, мероприятия по антитеррористической безопасности, покупку автобусов для перевозки учащихся, обновление оборудования для пищеблоков.

- Также на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания будет направлено 150 миллионов рублей, учреждениям культуры - 80 миллионов рублей, - подчеркнули в правительстве.

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