На зарплаты алтайских бюджетников потратят 41 млрд рублей

Эти изменения будут внесены в закон о краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов Фото: Олег УКЛАДОВ

На выплату зарплат бюджетникам в Алтайском крае в 2022 году направят 41 млрд рублей. Это на 16% больше, чем в прошлом году, сообщает правительство края.

- В рамках последовательного решения задачи увеличения доходов граждан Алтайского края по инициативе Губернатора Виктора Томенко на оплату труда всех категорий работников бюджетной сферы, финансируемых из краевого бюджета, дополнительно будет направлен 1 миллиард 87 миллионов рублей, в том числе на финансирование краевых учреждений - 364 миллиона рублей, субвенции на дошкольное образование - 202 миллиона рублей, субвенции на школы - 521 миллион рублей.

Увеличение коснется категорий работников, подпадающих под действие указов президента РФ, а также иных категорий работников бюджетной сферы. Эти изменения будут внесены в закон о краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.