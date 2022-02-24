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Политика24 февраля 2022 6:06

Алтайская коммунистка прокомментировала свое попадание в санкционный список от ЕС

По словам Марии Прусаковой, это никак не отразится на ее жизни
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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По словам Марии Прусаковой, это никак не отразится на ее жизни

По словам Марии Прусаковой, это никак не отразится на ее жизни

Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат Госдумы от Алтайского края, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова на своей странице в инстаграм прокомментировала ситуацию с санкциями Евросоюза против России. Как ранее сообщалось, она и другие депутаты Госдумы, проголосовавшие за признание ЛНР И ДНР, попали под санкции.

- Это конечно никак не отразится на моей жизни: счетов заграничных нет, туризм предпочитаю внутренний, - подчеркнула она.

Напомним, помимо Прусаковой в санкционном списке значатся депутаты от “Единой России” Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов, Иван Лоор, Владимир Шаманов, а также депутат от КПРФ Анжелика Глазкова и депутат партии “Справедливая Россия — За правду” Александр Терентьев.

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