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Политика24 февраля 2022 2:50

Депутаты Госдумы от Алтайского края попали под санкции Евросоюза

Они выступили в поддержку документа о признании ЛНР и ДНР
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Им могут запретить въезд в европейские страны

Им могут запретить въезд в европейские страны

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутаты Государственной Думы от Алтайского края вошли в санкционный список от Евросоюза. Речь идет о семи депутатах, сообщает amic.ru.

В списке тех, кто попал под санкции, значатся депутаты от “Единой России” Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов, Иван Лоор, Владимир Шаманов, а также депутаты от КПРФ Мария Прусакова и Анжелика Глазкова и член партии “Справедливая Россия — За правду” Александр Терентьев.

Им могут запретить въезд в европейские страны, а также заморозить активы и счета, если такие имеются в ЕС.