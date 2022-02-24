Депутаты Госдумы от Алтайского края попали под санкции Евросоюза

Им могут запретить въезд в европейские страны Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутаты Государственной Думы от Алтайского края вошли в санкционный список от Евросоюза. Речь идет о семи депутатах, сообщает amic.ru.

В списке тех, кто попал под санкции, значатся депутаты от “Единой России” Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов, Иван Лоор, Владимир Шаманов, а также депутаты от КПРФ Мария Прусакова и Анжелика Глазкова и член партии “Справедливая Россия — За правду” Александр Терентьев.

Им могут запретить въезд в европейские страны, а также заморозить активы и счета, если такие имеются в ЕС.