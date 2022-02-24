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Общество24 февраля 2022 1:58

В алтайском минцифры рассказали о новых документах по ковиду на Госуслугах

С 21 февраля получить сертификат могут те, кто имеет антитела
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Теперь можно получить сертификат по тесту на антитела

Теперь можно получить сертификат по тесту на антитела

Фото: ОЛЕКСЮК Иван

На портале Госуслуг появилась возможность оформления еще нескольких документов по коронавирусу. Как сообщили в Минцифры Алтайского края, получить сертификат могут теперь люди с антителами, а также дети.

Что касается теста на антитела, то его можно оформить только один раз и при условии, что пациент раньше не получал сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации. Для оформления понадобится лишь результат теста на антитела с любым их количеством. Документ действует полгода.

Также теперь сертификаты будут получать те, кто имеет медицинские противопоказания к вакцинации. В зависимости от типа медотвода он действует либо месяц, либо бессрочно.

Наконец, теперь и несовершеннолетние могут получить сертификат: до 14 - в МФЦ, после - на портале Госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи.

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