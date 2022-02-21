На Алтае антимасочница пойдет под суд из-за клеветы против полицейских

Горожанка пришла в торговый центр без маски Фото: Олег УКЛАДОВ

31-летняя жительница Республики Алтай в начале декабря прошлого года разместила в Instagram историю о том, что её якобы травмировали полицейские за нахождение в торговом центре без маски. По данному сообщению была проведена полицейская проверка, которая показала, что женщина лжет, пишет пресс-служба регионального управления МВД.

- В Горно-Алтайске за отсутствие маски можно поплатиться здоровьем и сломанными костями. Все это произошло 4.12.21 года. Столкнулась с беспределом горно-алтайских полицейских. Зачем нам прививаться и получать QR-коды, если полиция имеет полное право физической расправы за отсутствие маски? – говорилось в аккаунте женщины в Instagram.

Также она отметила в истории главу республики Олега Хорохордина, Минздрав, прокуратуру и следком. После этого была организована доследственная проверка. Выяснилось, что сотрудники патрульно-постовой службы проверяли места массового скопления граждан, в которых по закону действует масочный режим, и в одном из торговых центров они увидели гражданку без маски.

- После установления личности нарушительницы, сотрудниками ППСП был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Постановлением Горно-Алтайского городского суда девушка была признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено административное наказание в виде предупреждения, - отметили в полиции.

После этого приговора женщина написала заявление о том, что полицейские якобы хватали ее за руки в области плеч и удерживали со значительной силой. В больнице ей поставили диагноз «растяжение и повреждение связочного аппарата левого плечевого сустава». Но на изъятых записях с камер видеонаблюдения видно, что никакого насилия со стороны полицейских не было. Кроме того, судебно-медицинская экспертиза показала, что на теле девушки нет повреждений.

- Таким образом, по результатам проведенной проверки в действиях сотрудников ППСП отсутствует состав преступления, предусмотренный п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, поскольку не установлен факт применения физической силы и противоправных действий (превышение должностных полномочий). Материалы по делу об административном правонарушении в отношении горожанки составлены на законных основаниях, в пределах полномочий, - показала проверка.

Теперь горожанке придется отвечать за свои слова по новому делу, возбужденному по статьям о клевете, заведомо ложном доносе и оскорблении представителя власти.

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